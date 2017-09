Una joven denunció que un hombre la acosó mientras paseaba por el boulevard

El viernes, alrededor de las 18.00, una joven sampedrina de 22 años caminaba desde el Vía Crucis en dirección al centro por la costanera cuando comenzó a vivir minutos de desesperación y angustia que terminaron en una denuncia que radicó en la Comisaría de la Mujer.

Mientras caminaba, un hombre a bordo de una motocicleta 110 C. C. color azul oscuro aminoró la velocidad y comenzó a intimidarla, preguntándole si estaba sola y si no quería que la lleva a algún lugar. La joven decidió ignorarlo y continuó su camino.

Sin embargo, mientras llegaba a la Plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, el hombre volvió a aparecer y comenzó a decirle frases como "No te va a doler lo que te voy a hacer, soy delicado", según consta en la denuncia. "En ese momento de nervios no pude ni contestarle y atiné a caminar más rápido, hasta que decide estacionar su moto cortándome el paso", relató en redes sociales más tarde.

En ese momento, un patrullero que pasaba (a quien la víctima le hizo señas), logró disuadir por un momento al atacante, que sin embargo siguió "dando vueltas a la manzana", mientras la joven intentaba irse por Pellegrini.

Finalmente, en la esquina de Yrigoyen, un patrullero la asistió y más tarde radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer. "San Pedro, cada día me das más miedo", consideró en un descargo que hizo en redes sociales e instó a otras jóvenes a que denuncien: "Quise subir la denuncia para alertar de lo que está pasando en San Pedro y cómo actúan los acosadores".

La descripción ofrecida da uentas de un sujeto de 30 años, 1,70 aproximadamente, tez oscura, de contextura delgada y con un gorra azul, que impidió que la víctima reconociera el rostro. Llevana campera azul tipo rompevinetos y pantalón deportivo gris oscuro.