Una hora más de clases: los malabares que deben hacer los padres

“Hola, el día de hoy desde el colegio, la docente de mi hija de 6 años que esta en 2° de primaria nos notificó que a partir del lunes los niños ingresaran a las 7 AM, orden enviada desde el estado y es nacional.

Desde el año pasado que mi hija comenzó la primaria y mi hijo al jardín yo debo recorrer 40 cuadras en bicicleta para que asista al colegio, por lo que a diario nos levantamos a las 6 AM para que mis dos hijos puedan desayunar con tranquilidad, vestirse y emprender viaje a las 7.30 al colegio y jardín en el turno mañana (escuela 6 y jardín 901).

Vamos en bicicleta ya que no contamos con otro medio de transporte porque los colectivos y combis escolares no vienen al barrio Las Canaletas, porque se desvían mucho del recorrido y les queda lejos (respuesta que me dieron de las empresas de transportes escolares).



Con este nuevo horario que mi hija de primaria debe ingresar a las 7 AM, tenemos que levantarnos 5.30 para luego salir 6.30 y que ingrese a horario en el colegio, lo que me obliga a quedarme de 7 a 8 en la calle con mi hijo más pequeño hasta que ingrese al jardín.



Ya de por sí es una locura tener que salir en plena madrugada, de noche, en pleno invierno con una nena de 6 años que va en su propia bicicleta (porque ya no puedo llevarla en la mía) y un nene de 3 años.



Le manifesté este inconveniente que yo y otras familias que viven lejos de algunos establecimientos educativos tenemos; como dije antes, debo recorrer 40 cuadras en plena madrugada con dos niños totalmente sola exponiendo a mis hijos a temperaturas muy bajas (en pleno invierno) o algún tipo de robo.



¿Que solución nos brindará el estado a todas las familias que tenemos este inconveniente para que nuestros hijos puedan asistir a clases? Un remis desde mi domicilio hasta el establecimiento me cuesta $650 solo de ida. Los días de lluvia no asisten ninguno de los dos por la falta de remises porque no toman reservas, o de dinero, porque ida y vuelta son $1300. Una locura”.