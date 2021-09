Una familia fue a la Justicia tras la muerte de su beba de un año y siete meses

La fiscalía que conduce Viviana Ramos tendrá la misión de investigar qué fue lo que sucedió con una niña de un año y siete meses que murió el 2 de septiembre en el hospital de Santa Lucía, aunque previamente había sido asistida y medicada en el hospital Emilio Ruffa de nuestra ciudad.

Publicidad

Según relató su familia, Fiorella Mujica era una niña sana, sin ningún antecedente médico, pero el jueves 2, al presentar vómitos y diarrea resolvieron, trasladarse hasta la Guardia de Pediatría del hospital de San Pedro por mayor seguridad y porque a la hora que sucedió el nosocomio de Santa Lucía no cuenta con ese servicio.

Allí la atendieron, le inyectaron medicación y después de unas horas le dieron el alta para que pudiera regresar a su casa de Santa Lucía.

Luego la niña se descompensó, comenzó a convulsionar y en el hospital de Santa Lucía, a pesar de las maniobras que efectuaron, no lograron reanimarla y la pequeña falleció.

Alejandra y Luis, los papás de Fiorella, sin respuestas y cargados de impotencia, acudieron a la Justicia, radicaron la denuncia y con el patrocinio del estudio Moreno de San Nicolás buscarán obtener las explicaciones que hasta ahora nadie les dio.

Alejandra Díaz, la mamá de Fiorella habló en El Reporte de la Tarde y dio detalles de lo sucedido ese día. Lo ocurrido con Fiorella trajo a la memoria el de Aldana Correa, la niña de 3 años que falleció el 3 de junio de 1998 luego de recibir la dosis inyectable de una droga diferente a la indicada por la médica pediatra, aunque será la Justicia la que determine qué pasó ahora.

El próximo 20 de septiembre en la Fiscalía 11 será la primera audiencia a la que fue citada la familia, quienes además informaron que ellos mismos están de acuerdo en exhumar el cadáver si es necesario para que se le hagan las pericias correspondientes.

“Fiorella estaba con vómitos y diarrea, y como no hay atención de pediatría a la tarde en Santa Lucpia, fuimos al hospital de San Pedro”, explicó la mujer.

“En San Pedro es donde pasa todo, es atendida, la inyectan y me mandan a mi casa. Después, cuando estábamos por volver se brota entonces vuelvo al hospital, viene otra pediatra y me dijeron que no creían que sea una alergia y que la dejaban en observación en la habitación número 12”.

“Allí le aplicaron Dipirona me dijeron. Quedé sola en la habitación hasta que en un rato me atiende la pediatra que originalmente vio a la nena, le explico y me dice que no le diera la teta porque iba a empezar a vomitar”

“Después la vieron, nos dieron el alta y nos volvimos para Santa Lucía”, contó la mamá de Fiorella. “Cuando llegamos la nena dormía pero se despierta con vómitos. Con mi marido decidimos llevarla al pediatra porque la nena había empezado a tener convulsiones, algo que nunca le había pasado. Vamos al hospital de Santa Lucía, la atienden, y nos confirman que la nena estaba convulsionando”.

“Yo podía ver todo lo que estaba pasando, estaba el director con las enfermeras. Vi cómo le hacían todas las maniobras para reanimarla, todos iban y venían”, manifestó Alejandra.

“Algo no les funcionaba, porque no podían hacer funcionar la mascarilla, y a los pocos minutos vienen y me informan que mi hija estaba fallecida”.

Alejandra Díaz aseguró que nadie le dio explicaciones sobre lo que había sucedido ni porqué había fallecido. El único dato puntual lo pudieron obtener una vez que les entregaron el certificado de defunción el cual señala que Fiorella falleció por un “paro cardíaco, shock séptico y gastroenteritis”.

Además la mamá confirmó que su hija había sido hisopada dos veces y en ambas oportunidades había dado negativo.