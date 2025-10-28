Norma Bravo es una vecina que esta semana se acercó a la redacción de La Opinión & Sin Galera a pedir públicamente ayuda para conseguir la leche Nutrilón para su nieta, una bebé prematura que nació con 900 gramos y depende de esa leche para vivir.

Según relató, en el Hospital y en Desarrollo Humano no le podían dar respuestas ni una solución a la problemática.

“Ella necesita con urgencia la leche Nutrilón, la recetada, que es la única que la alimenta. En el Hospital no me la dan porque dicen que no la tienen. Yo necesito ayuda para poder conseguirla porque no tengo el dinero”, había comentado Norma.

Además, contó que los papás de la beba, que cumplió 5 meses, se encuentran pasando por una situación complicada, ya que no tienen trabajos estables y debido a esto no cuentan con dinero suficiente para poder comprar mensualmente el producto, que tiene un costo de entre 20 mil pesos y 50 mil pesos.

Norma había comentado que la única solución era viajar al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde el médico que atendió a la bebé les podía facilitar la entrega de la leche, pero el problema era que no contaban con movilidad para viajar.

Finalmente, días después debieron acudir al nosocomio de la ciudad vecina, puesto que la necesidad de conseguir la leche Nutrilón era urgente para las salud de la bebé.

“En el hospital San Felipe me dieron dos latitas de leche, por lo menos. Gracias a Dios la conseguí”, contó aliviada.

