Un roble para las sampedrinas de campo: la experiencia de una las galardonadas en el Día de la Mujer Rural

Un grupo de mujeres sampedrinas fueron reconocidas por sus labores como trabajadoras ligadas al campo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Fue en séptimo Encuentro Nacional en la ciudad de Mercedes.

Una de ellas es Magdalena Actis, que en su vivero Quinta Manacor, ubicado en el km 4 de la ruta 1001, recibió a La Opinión, para contar su experiencia como mujer de campo.

“Cuando te dicen de reconocer a una mujer rural me imagino una persona de 70 u 80 años que tiene muchos más años más de trabajo”, dijo Magdalena y agregó: “Mi amiga Adriana Gaitán fue una de las que me insistió para que me presente y a raíz de su fallecimiento accedí, ya que es lo que ella hubiese querido”.

Magdalena Actis recorriendo su vivero quinta Manacor. Foto: La Opinión

El teatro Argentino de la ciudad de Mercedes fue escenario de la actividad en la que las sampedrinas fueron reconocidas. En el caso de Magdalena, su participación fue como miembro de la Cámara de Viveristas, que nuclea en San Pedro a los emprendedores de esta actividad histórica en el distrito.

Mujeres rurales bonaerenses, de Chile, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Formosa y Mendoza: “Una de las chicas que estaba en el acto vive en Misiones y trabaja en el medio de la selva, sin luz, donde la internet es la que tiene en el celular, por eso digo que esa gente se merece más el reconocimiento”, dijo Actis.

Séptimo Encuentro Nacional y de las Américas de Mujeres Rurales 2021.

Otra de las preguntas que se hacían en la ceremonia era a qué mujeres les gustaría reconocer. Magdalena, sin dudar, identificó a su abuela, quien vivía y trabajaba en el campo, pero por un problema de salud de su abuelo se tuvieron que mudar a la zona urbana de San Pedro.

“Él ya no podía manejar y mi abuela no sabía hacerlo, entonces se tuvieron que volver. Ahora es distinto, porque la mayoría de las mujeres sabe hacerlo, y a lo mejor se podrían haber quedado más años viviendo en el campo”, contó.

Durante el acto en Mercedes, Magdalena Actis, Laura Hansen y Marcela Grimal recibieron un diploma y un roble. “Dicen que todas las mujeres somos de gran resistencia y fuertes como este”, señaló la viverista.