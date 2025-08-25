Alumnos del Jardín de Infantes Nº 919, del barrio Banfield, participaron de la instancia regional de la Feria de Ciencias con el proyecto "Murciélagos, héroes nocturnos", con el que obtuvieron la clasificación para la instancia provincial.

La iniciativa estuvo a cargo de las terceras secciones del turno tarde del Jardín Heroínas de Malvinas. “Lo llevaron a cabo para la instancia de feria institucional, la distrital, y el viernes último estuvieron en la feria regional, donde lograron el pase a la feria provincial”, contó a La Opinión la directora, Karina Rossi.

“Las docentes a cargo son Tamara Turci y Estefanía Zubiría, que realizaron un enorme trabajo con sus alumnos y las familias. Hoy nos llena de orgullo. Ahora van a representar al nivel inicial de toda la región y a San Pedro”, destacó Rossi.

El proyecto comenzó a gestarse principio de año, cuando los pequeños hicieron una visita al cámping del Club Sportivo América e hicieron algunas consultas sobre los murciélagos.

Después se extendió con un viaje a Temaikén, en Escobar, donde los niños tuvieron una charla sobre los murciélagos, compañados por el biólogo sampedrino Germán Tettamanti, quien explicó detalles sobre lo que aportan al ecosistema.

“La intención es poder desterrar la idea que existe sobre los murciélagos, que nos dan repulsión o miedo, y pensar que son agentes polinizadores y controladores de plagas”, completó Karina Rossi.

