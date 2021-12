Un mujer se encadenó en la puerta de una fábrica por un reclamo laboral

Este lunes en horas del mediodía, una mujer, empleada de la fábrica de tinta Holux, ubicada en Crucero General Belgrano y Ruta 1001, decidió encadenarse en el marco de un reclamo laboral por maltratos.

Publicidad

La mujer, de nombre Alejandra, que se desempeñaba como personal de limpieza hasta el momento de su licencia, se encadenó a la puerta del establecimiento y amenazó con “prenderse fuego”. Portaba una botella de alcohol, que la policía al llegar logró que entregara.

“Tengo licencia psiquiátrica, el señor me manda cartas documento que me tengo que presentar a trabajar. Este mes me descontó el sueldo. Me depositaron un 20% del sueldo”, explicó la mujer en diálogo con La Opinión.

En el lugar, se presentó además la titular de la oficina del Ministerio de Trabajo local, la abogada Sofía Rotundo: “Vengo a ver qué es lo que sucedió, así que voy a charlar con ella. Tengo las actuaciones iniciales en el marco de un reclamo colectivo de parte sindical. Se suponía que estaba en vías de solución, ella estaba de licencia”, señaló.

Un médico del Servicio de Emergencias 107 la revisó para constatar su salud, y confirmó que la mujer ya se había rociado con alcohol. Sus familiares llegaron momentos después con cubiertas que colocaron en el camino de ingreso a la planta, con el objetivo de encenderlas en el marco del reclamo.

“El sindicato está viniendo y saben todo. Ellos estuvieron en el momento que sufrí maltrato. Me sacaron el sueldo completo, me depositaron un 20% del sueldo. Tengo todo, las cartas documento, los recibos, tengo los certificados del psiquiatra, pero me exigen presentarme a trabajar cuando yo tengo carpeta médica”, puntualizó la mujer encadenada.