Un menor detenido tras persecución y tiroteo en Río Tala

Río Tala fue escenario de un violento episodio ocurido este sábado, antes de la medianoche, cuando la policía persiguió a dos delincuentes que, según informaron vecinos, respondieron a los tiros contra los efectivos y hubo un intercambio de disparos que fue calificado como "una balacera".

Todo comenzó alrededor de las 23.15, cuando dos delincuentes que habían intentao robar en un local de juguetes ingresaron en una vivienda, también con fines de robo, y fueron divisados por la propietaria, que dio aviso de inmediato a la policía.

Desde el destacamento policial de Río Tala, efectivos de la Bonaerense comenzaron una persecución a pie para alcanzar a los ladrones, aunque sólo pudieron aprehender a uno de ellos, un menor de edad, porque el otro escapó gracias a la intervención de otros vecinos que lo ayudaron.

La policía informó que un grupo de personas les arrojó piedras a los efectivos que participaban del procedimiento, lo que permitió la fuga de uno de los delincuentes que buscaban, mientras que el otro, adolescente, fue apresado y puesto a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

"Fue una cosa de locos", reportaron vecinos de Río Tala, que aseguraron que "los pibes del barrio respondieron con balas y fue una de tiros". Todo ocurrió en inmediaciones de la plaza Juan Bautista Zucchi, la principal del pueblo.

"La policía los para ahí en la plaza a los chorros y se enfrentan a golpes de puños, logrando escaparse para el barrio y cuando la policia los persigue se produce el tiroteo", informaron vecinos a La Opinión. "Tambien rompieron un móvil a piedrazos", agregó.

"Sinceramente, soy un vecino y vivimos aterrados. No sabe lo feo que fue anoche: tiros, tiros y tiros. Los pibes ya parecen que no le tienen miedo, pero la Justicia no hace nada. ¿Por qué no los encierran unos dias?", señaló un habitante de Río Tala que presenció los hechos.