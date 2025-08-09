Durante la jornada del viernes, una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de 11 de Septiembre y Alvear.

Ads

Por razones que se tratan de establecer, el rodado de menor tamaño, que era guiado por un joven de 21 años impactó contra una camioneta conducida por un hombre, de 49 años.

Producto de la colisión el motociclista fue trasladado por la ambulancia a la Guardia del Hospital donde constataron que sufrió lesiones leves.

Ads

Puede interesarte

Ads