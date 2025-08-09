Un joven sufrió lesiones tras chocar en moto contra una camioneta en 11 de Septiembre y Alvear
Ocurrió el viernes. Un joven de 21 años fue trasladado al Hospital tras colisionar con su motocicleta contra un vehículo, conducido por un hombre de 49 años. Fiscalía interviene en la causa.
Durante la jornada del viernes, una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de 11 de Septiembre y Alvear.
Por razones que se tratan de establecer, el rodado de menor tamaño, que era guiado por un joven de 21 años impactó contra una camioneta conducida por un hombre, de 49 años.
Producto de la colisión el motociclista fue trasladado por la ambulancia a la Guardia del Hospital donde constataron que sufrió lesiones leves.
