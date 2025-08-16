En el marco de diversas denuncias por hechos de violencia de género radicadas en la Comisaría de la Mujer de San Pedro, ocurridas en la localidad de Gobernador Castro, el personal del Destacamento de la localidad inició tareas investigativas que fueron unificadas en una causa.

A través de la recopilación de datos, declaraciones testimoniales y pericias correspondientes, se identificó a un joven de 24 años como el autor responsable de los hechos y se pidió una orden de detención en su contra.

Por su parte, el sujeto estaba prófugo de la Justicia y se encontraba fuera de la localidad de Gobernador Castro, desde hacía varios días.

Tras tareas de investigación del personal del Destacamento local, junto con el apoyo del Grupo Táctico Operativo de San Pedro, se logró establecer el paradero del joven en la localidad de Pérez Millán.

Finalmente, en las calles Río de la Plata y Sarmiento de esa ciudad, se procedió a la detención y captura del hombre, cumpliendo con la orden judicial vigente.

Interviene en la investigación del caso la Fiscalía 7 a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, quien ordenó el alojamiento del imputado en la sede del destacamento por los delitos cometidos.

