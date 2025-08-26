Un joven fue hospitalizado tras ser agredido con un arma blanca
La victima, de 19 años, fue agredido en el pasillo del barrio Hermano Indio y trasladado al hospital por una herida en su pierna. Fiscalía trabaja para esclarecer el hecho.
El lunes, personal policial acudió al pasillo del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio por un incidente en el que un joven de 19 años fue herido y trasladado al Hospital Emilio Ruffa.
Según se pudo establecer, la víctima presentaba una herida punzocortante en su pierna derecha.
La naturaleza del hecho motivó la intervención de las autoridades judiciales, por lo que tomó participación la Fiscalía local, que ya se encuentra trabajando en el esclarecimiento del caso.
Por el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la agresión, ni sobre posibles autores del ataque.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión