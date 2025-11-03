Durante la tarde del domingo, un hombre fue aprehendido, por alterar el orden en la vía pública.

Personal policial arribó a Ruffa al 800, donde un joven, de 28 años, en estado de ebriedad, provocaba disturbios.

El hombre fue aprehendido por la policía y notificado de la formación de una causa en la interviene el Juzgado de Paz.

