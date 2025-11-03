Un joven fue aprehendido por provocar disturbios
Durante la tarde del viernes, personal policial intervino en calle Ruffa al 800, donde un hombre de 28 años provocaba disturbios en la vía pública.
Durante la tarde del domingo, un hombre fue aprehendido, por alterar el orden en la vía pública.
Personal policial arribó a Ruffa al 800, donde un joven, de 28 años, en estado de ebriedad, provocaba disturbios.
El hombre fue aprehendido por la policía y notificado de la formación de una causa en la interviene el Juzgado de Paz.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión