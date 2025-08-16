Un joven fue aprehendido por circular con un cuchillo en la vía pública
El sujeto caminaba por calle Las Heras cuando fue interceptado por un móvil policial y resultó trasladado a la Comisaría por tener un arma blanca en su poder. Ocurrió este viernes a la noche.
Durante la noche de este viernes, efectivos policiales aprehendieron a un joven que caminaba por la zona de la calle Las Heras al 500.
El masculino de 21 años tenía un cuchillo escondido entre su ropa, por lo que inmediatamente fue trasladado a la Comisaría.
El sujeto fue notificado por haber transgredido la Ley 8031/73, norma que regula la tenencia y portación de armas. Interviene el Juzgado de Paz de San Pedro.
