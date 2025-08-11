El domingo, un joven de 20 años fue aprehendido frente a su vivienda en Benefactoras Sampedrinas que se encontraba en estado de ebriedad, generando disturbios y alterando el orden público.

Instantes antes, agredió a su madre de 39 años que fue asistida posteriormente en la Comisaría de la Mujer y la Familia pero decidió no instar acción penal. La causa quedó a disposición del Juzgado de Paz.

