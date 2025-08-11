Un joven aprehendido por agredir a su madre en estado de ebriedad
Ocurrió el domingo en una casa en Benefactoras Sampedrinas. El aprehendido agredió a su madre en estado de ebriedad y generó disturbios en el barrio. La familia decidió no denunciarlo.
El domingo, un joven de 20 años fue aprehendido frente a su vivienda en Benefactoras Sampedrinas que se encontraba en estado de ebriedad, generando disturbios y alterando el orden público.
Instantes antes, agredió a su madre de 39 años que fue asistida posteriormente en la Comisaría de la Mujer y la Familia pero decidió no instar acción penal. La causa quedó a disposición del Juzgado de Paz.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión