Un accidente se registró en la intersección de calles Güemes y La Laguna, que dejó una persona con lesiones leves.

Ads

En el lugar se produjo una colisión entre una camioneta, conducida por una mujer de 57 años de edad, y una motocicleta de 150 cc., guiada por un masculino de 33 años.

El hombre fue asistido en el lugar por el servicio SAME 107 y posteriormente trasladado a la Guardia del Hospital “Ruffa”, donde se comprobó que presentó lesiones leves. Por su parte, la mujer resultó ilesa.

Ads

Las causas, a través de las pericias, son investigadas bajo la intervención de la unidad Fiscal de Investigaciones Nº 11.

Ads

Puede interesarte