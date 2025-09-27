Un hombre con lesiones leves después de colisionar una moto y una camioneta
El hecho se registró este viernes, en la intersección de Güemes y La Laguna. El conductor del rodado menor debió ser asistido por la ambulancia y trasladado hasta la Guardia del Hospital. Allí se constató que presentaba lesiones leves.
Un accidente se registró en la intersección de calles Güemes y La Laguna, que dejó una persona con lesiones leves.
En el lugar se produjo una colisión entre una camioneta, conducida por una mujer de 57 años de edad, y una motocicleta de 150 cc., guiada por un masculino de 33 años.
El hombre fue asistido en el lugar por el servicio SAME 107 y posteriormente trasladado a la Guardia del Hospital “Ruffa”, donde se comprobó que presentó lesiones leves. Por su parte, la mujer resultó ilesa.
Las causas, a través de las pericias, son investigadas bajo la intervención de la unidad Fiscal de Investigaciones Nº 11.
