Un francés suelto en San Pedro por amor

"No se le entiende nada cuando habla", bromean los compañeros de Alexander Lutjen, rugbier francés que el sábado debutó con la camiseta de Tiro Federal en la primera fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA) en la que fue titular en la victoria de la intermedia y ingresó unos minutos en la derrota de la primera, ambos duelos frente a Argentino de Avellaneda.

El galo de 27 años nació en Lyon, ciudad del este del territorio de Francia con más de dos millones de habitantes en la que creció y aprendió a jugar al rugby. Sin embargo, una travesía por América lo depositó en Argentina y, desde hace "tres meses", en San Pedro. Su llegada empezó a gestarse durante unas vacaciones "de mochilero" en México donde conoció a María Barré con quien inició una relación y tuvo hace poco más de un mes una niña llamada Luna.

"San Pedro me recibió bien, es un lindo lugar, la gente es muy amable, los argentinos son muy amables. Me gusta el asado y beber fernet. Hay muy buena onda", aseguró Alexander previo a relatar cómo desembocó en los Biguá: "Me invitaron a Tiro Federal por intermedio de un amigo, vine en septiembre a ver un partido y me gustó, es un buen nivel y es lindo. Yo en Francia jugué desde los 17 años al rugby y quiero encontrar mi misma familia acá porque el rugby es internacional. Es una linda familia y me encanta estar acá".

Sobre su actualidad y futuro contó que por el momento está en la ciudad para "cuidar" a su hija recién nacida y "vivir un poco". Además, sostuvo que analiza "quedarse un año más" y que su objetivo con el Rojinegro es "jugar más partidos, hacer más tries y llegar a la primera". "Hay un buen nivel, buenos jugadores y voy a trabajar más para poder jugar en primera", agregó.

Por último, Lutjen admitió que de su país "extraña a los amigos, familia y la comida". Aunque, para cerrar, aclaró: "Igual acá encuentro todo, el vino es rico y hay amigos que hice con el rugby". Por el momento, está, por amor, suelto en San Pedro.