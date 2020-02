Un fallo judicial impide a un buque zarpar del puerto y demora la carga de porotos a Cuba

Un fallo judicial emitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 impide zarpar a un barco amarrado en el puerto, lo que provoca demoras en el comienzo de la carga de porotos con destino a Cuba.

El bulk carrier Allegra, de bandera liberiana, fue cargado con 25 mil toneladas de trigo con destino a Brasil, una operatoria de la empresa Grobocopatel Hermanos que se cumplió con éxito. Sin embargo, el buque no puede salir del puerto porque tiene una prohibición de navegar emitida por la Justicia.

El juzgado emitió la interdicción a raíz de un problema judicial que tiene el armador a cargo, la empresa naviera con sede en Grecia Seahawk Maritime S. A., con otros empresarios, que solicitaron el embargo al juez, quien accedió y dictó el fallo, que nada tiene que ver con Grobocopatel o con el Consorcio, pero que afecta al puerto de manera directa.

La medida judicial fue redactada de manera tal que restringe la navegación, lo que implica que el buque no se puede mover del muelle elevador, donde se produjo la operatoria de carga, y ello impide el ingreso de otros barcos.

Desde ayer está en rada el buque que cargará 6.000 toneladas de porotos negros con destino a Cuba, por lo que la situación ya afecta otra operatoria, en la medida en que esa carga está demorada por la presencia del Allegra en el muelle.

Prefectura llegó al puerto y le informó al capitán del buque de bandera liberiana que no podría zarpar por una orden judicial. La empresa Seahawk Maritime S. A. contrató representantes locales para solucionar el problema, pero hasta que no levante la interdicción el barco no podrá navegar.

Autoridades sampedrinas, puestos en conocimiento del tema, comenzaron gestiones para que el Juzgado autorice a mover el Allegra a la rada de fondeo, que se considera parte del muelle, para que el buque espera allí la resolución del problema judicial y el elevador quede libre para la otra operatoria de carga.

En el Puerto local hay preocupación porque el antecedente más cercano que se conoce es el embargo que se trabó sobre un buque de la Baltic Shipping en Campana en mayo del año pasado, cuya resolución tuvo una demora de tres semanas.

Los dueños de la carga de porotos también expresaron su preocupación por el tema, puesto que las demoras los afecta directamente, y todo indica que los costos que impliquen serán cargados a la empresa naviera Seahawk S. A., responsable de la situación.

Funcionarios del gobierno local que se encuentran en Buenos Aires en el marco de gestiones gubernamentales también estaban ocupándose de este tema y esperaban tener contacto con el Ministerio de Justicia por el pedido de traslado del buque desde el muelle a la rada de fondeo, para que espere allí la resolución judicial.