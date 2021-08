“Un desastre no poder ponerse la vacuna porque no te quieren hacer el DNI”

“Quiero hacer un reclama por la falta de amabilidad de los empleados del Registro Civil. Mi marido tiene que hacer el DNI (el cual le robaron, cuando le robaron su billetera) para poder irse a vacunar. Hicimos la denuncia correspondiente en comisaría, pagamos lo que nos mandaron a pagar. Nos dicen que pidamos turno en la página de internet en la cual todos los días te dicen que no hay turnos correspondientes y al dirigirnos al Registro Civil nos dicen que ellos no pueden hacer nada. Queremos una solución. Un desastre la atención del registro, la atención de la página, y la seguridad de San Pedro. No poder ponerse la vacuna porque no te quieren hacer el DNI”, reportó Belén.