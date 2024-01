Santiago reportó: “Un desastre el Hospital. Fue mi esposa a sacarme turno para un traumatólogo y le dijeron que no atienden hasta febrero los especialistas. No sé qué clase de intendente tenemos, encima si le mandas mensaje para que te dé una mano, no es capaz de contestarte y en medio de la campaña te dice que está para la gente ¿Y dónde está ? Claro, como ninguno que se va a atender al Hospital tiene mutual a ellos no les importa. Lamentablemente no tengo un buen trabajo para pagar una buena mutual”.