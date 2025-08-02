Desde un punto de vista crítico y genuino que sólo el sampedrino puede dar, preguntamos qué le hace falta a San Pedro en busca de una respuesta honesta de los ciudadanos.

Ads

La edad de los entrevistados variaban, así como sus respuestas. Hubo mucho hincapié en la ausencia de plazas o atracciones para los chicos, así como la falta de actividades y propuestas gratuitas, sobre todo en la temporada de vacaciones.

La más joven de las entrevistadas hizo mención a un shopping o un lugar dónde los adolescentes puedan pasar el tiempo. También se habló de la falta de una playa pública para el verano.

Ads

Otras cuestiones que preocupaban a los sampedrinos son el abandono de la ciudad, la falta de seguridad y trabajo, así como el mantenimiento de las cloacas y el arreglo de calles intransitables.

Aunque no todas las respuestas fueron negativas: también hubo lugar para cosas buenas de la ciudad, porque preguntamos qué es lo que más les gusta.

Ads

El aire libre y los espacios verdes fueron los más elogiados junto a la costanera, además se hizo mención a la tranquilidad y seguridad que caracteriza a San Pedro a la hora de tomar mates al sol.

Puede interesarte