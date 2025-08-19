En la tarde del lunes, en la intersección de las calles Litoral y Caseros, se produjo un choque entre un automóvil y una motocicleta, por motivos que aún se intentan establecer.

El auto era conducido por una mujer de 47 años, quien no sufrió heridas. En tanto, el rodado menor era guiado por un joven de 25 años, quien como consecuencia del impacto debió ser trasladado al Hospital Emilio Ruffa por una fractura en una de sus piernas.

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscalía de turno, que interviene en el caso bajo la carátula de lesiones culposas. Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo ocurrió el siniestro.

