En la tarde del martes, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Boulevard Moreno y Las Provincias.

Por causas que aún se investigan, se produjo una colisión entre un automóvil Fiat, conducido por un hombre de 41 años, y una motocicleta marca Guerrero, en la que se trasladaban dos mujeres de 21 y 40 años, respectivamente.

Como resultado del impacto, ambas ocupantes del rodado menor debieron ser derivadas al Hospital Emilio Ruffa, donde fueron atendidas por lesiones de carácter leve. En el hecho interviene la fiscalía de turno.

