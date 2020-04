A un año de la inauguración de la cancha de hockey de césped sintético de Náutico: "Una alegría que nunca olvidaré", recordó Darío López

"Las grandes obras de las instituciones las piensan los santos locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos". Con esa frase, el secretario de Náutico, Darío López, cerró su mensaje con el que recordó que un año atrás, el 6 de abril de 2019, se inauguró en el predio de Villa Jardín la cancha de hockey de césped sintético.

Hace 366 días (el 2020 es bisiesto), el Celeste presentó en un emotivo acto la primera gran obra que desarrolló en el espacio situado en las afueras de San Pedro. Ese mediodía, López, por entonces presidente de la Subcomisión de Hockey, fue uno de los oradores y se emocionó hasta las lágrimas por lo conseguido luego de tres años de trámites y construcciones.

"Hoy es el primer aniversario de nuestra querida cancha de Hockey sintética del Club Náutico San Pedro. Ya un año de aquella alegría, de aquella alegría que nunca olvidaré. Fue mucho el sacrificio, el tiempo y la dedicación para llegar a este logro. No fue solo, sino con el respaldo de nuestro comodoro, Marcos Arana y toda la Comisión Directiva de ese momento y de las anteriores. También -continuó-, de un puñado de padres y jugadoras que a lo largo de los años creyeron y apostaron a que esté sueño podía concretarse", fue la publicación que escribió y compartió el dirigente a quiénes señalan, junto al entrenador Mario Cajide, como grandes responsables de que la entidad haya construido la primera cancha de esas características en la ciudad y la región.

La adquisición del terreno en Villa Jardín para emplazar la cancha de hockey fue y es motivo de debate entre los socios. Por ello, en la inauguración fue el comodoro, Marcos Arana, el que relató lo difícil que fue imponer el proyecto: "Sabemos que no todos los socios del club estuvieron de acuerdo con la compra del predio, pero la historia de nuestro club está llena de situaciones en la que hubo que confiar en la visión de futuro y sostenerla". Sus palabras se complementaron con la que, un rato después, expresó López a través del mismo micrófono: "A los que no confiaron, agradecemos la fuerza que nos dieron para no bajar los brazos y sacar ganar de donde no las teníamos para demostrar que cuando uno se pone una meta con trabajo y esfuerzo la cumple".

La cancha se puso en funcionamiento varias semanas antes. Sin embargo, se presentó a la sociedad ese 6 de abril en una jornada en la que Náutico recibió a Racing de Chivilcoy por la segunda fecha del campeonato de la Asociación del Oeste (AHO). Antes de la ceremonia, se disputó el encuentro de séptima que ganó el visitante 4 a 0. Después, la sexta de la institución de San Pedro triunfó 4 a 2 con tantos de Lucía Regueiro en dos ocasiones, Martina Rocco y Valentina Domínguez; la quinta goleó 6 a 0 con dos de Tatiano Tosso y uno cada una de Micaela García, Mía Prieto, Catalina Mallo y Valentina Domínguez; y la primera sonrió 2 a 1 por Magalí Casas y Mallo.

La ceremonia se cerró con el corte de cintas que protagonizaron al lado del rectángulo de juego el exdirigente Rampoldi y Arana quien minutos después descubrió con el excomodoro Carlos Médici una placa en la casa ubicada en el ingreso al predio.

Náutico adquirió el suelo deportivo por sorteo el 25 de septiembre de 2015 en el marco del plan "Cuarenta Canchas" que llevaron adelante la Confederación Argentina (CAH) y Forbex. La imposibilidad de instalarlo a la vera del Río Paraná (las inundaciones lo afectarían seriamente) motivó a la institución a la compra de un nuevo predio que generó controversias entre los afiliados pero el día de la asamblea extraordinaria, el 1° de julio de 2016, los presentes levantaron la mano a favor de la compra de un anexo deportivo.

La instalación de la cancha de césped sintético, la primera de San Pedro, fue el objetivo inicial de Náutico en la exquinta de Barceló, un lugar de cinco hectáreas con amplios espacios verdes, arboledas y una casa de 180 metros cuadrados que se convirtió en una sala de usos múltiples. Hasta el momento, aunque la Comisión Directiva tiene varias ideas para ejecutar en ese lugar, fue la única gran obra que se llevó a cabo.