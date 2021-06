Último día de Paola Basso en el Gobierno: “Tengo que ser coherente conmigo misma”

Este miércoles, la subsecretaria Legal y Técnica Paola Basso irá por última vez a su despacho en el Palacio municipal tras presentar la renuncia al cargo al que llegó de la mano de la Unión Cívica Radical en el marco del acuerdo con el intendente Cecilio Salazar que se rompió con la decisión del jefe comunal de pasar al Frente de Todos y dejar Juntos por el Cambio.

Publicidad

Basso forma parte de la conducción de la UCR como vocal y es esposa de Diego Chediak, el nuevo presidente del partido cuya política coordinan los concejales Martín Pando y Alejandro Donatti.

Por eso, cuando los ediles decidieron dejar el bloque, los integrantes de la UCR que forman parte del gabinete de Salazar también dieron un paso al costado. A Jorge Mc Inerny lo eyectaron antes y María José Mora presentó su renuncia a partir del 1 de julio. De la misma manera, Basso cumplirá su última jornada de trabajo este miércoles.

“El intendente dijo que él no me estaba pidiendo la renuncia, quería me quede”, contó Basso.

El miércoles pasado, la subsecretaria Legal y Técnica que además coordinaba la oficina de Personal de la Municipalidad se reunió con Salazar para dialogar sobre su salida. Él pensó que Basso se estaba “apurando”. Ella le dijo que “mucho más no se iba a sostener”, teniendo en cuenta la proximidad del cierre de alianzas electorales y listas para las elecciones legislativas 2021.

En esa reunión no se habló de la transición o al menos el intendente no le informó a la subsecretaria saliente sus planes para reemplazarla. Incluso le dijo que consideraba que su cargo era “muy técnico” y que no necesariamente estaba vinculado a la cuestión política.

“Tiene que ver con la coherencia entre lo que uno piensa y va a apoyar”, dijo Paola Basso en Radio Cuarentena.

“Es como una dualidad que uno siente. Por un lado me parece que no puedo estar cuando ya sabemos que Cecilio ahora en breve va a alinear al partido Fe, si bien ya lo han dicho públicamente, con el Frente de Todos. Tengo que ser coherente conmigo misma”, explicó.

La funcionaria saliente aseguró que quiere “lo mejor para San Pedro” y que va a “trabajar hasta el último minuto” para dejar ordenado y prolijo todo lo concerniente a recursos humanos, asesoría letrada y decretos, que son las áreas que dependían de su conducción.

Paola Basso dijo que se va en muy buenos términos y que quedó a disposición por si la necesitan ante cualquier eventualidad que pueda surgir una vez que asuma su reemplazo. “Yo no tengo más que agradecer la confianza que han depositado en mí, me dieron total libertad para trabajar, siempre”, destacó.

“Podemos coincidir o no en un montón de cosas, pero la verdad es que trabajé muy cómoda, conocí un grupo de gente, mucha gente muy valiosa. No me llevo nada malo”, señaló Basso.