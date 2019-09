Última noche del Encuentro de Cantautores este domingo en Cuarta Pared

La sala Cuarta Pared es escenario este fin de semana del primero encuentro de Cantautores, que reune en tres días de conciertos a escritores de canciones de Brasil, Uruguay, Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Baradero y San Pedro.

"La idea es reunir artistas que llevan muchos años apostando a cantar sus canciones, y poder compartir estas propuestas con el publico de San Pedro, señalaron desde la organización, a cargo de la sala de Almafuerte e Independencia junto artistas independientes.

Este domingo, a las 19.30, abrirá la jornada la cantante platense Carla Meschini, quien tomó notoriedad en la capital bonaerense con la banda Barro. En proceso de grabación de su primer disco junto Tano Bragoni, en guitarra y arreglos, llega a San Pedro para compartir sus canciones.

Luego será el turno de Juan Sebastian Concilio, director de coros nacido en Baradero, quien tras su paso por bandas de rock dedicó su tarea como compositor a la música de raíz folklórica. Y que no Falte Nadie se llama su disco debut, donde conjuga sonidos eléctricos con gatos, zambas y chacareras.

El cierre estará a cargo de Broder Bastos, el bajista brasileño de Ciro y Los Persas que grabó los conocidos discos de Bossa n' Stones, que ahora, también, forma parte de Gauchos of the Pampa y que ya estuvo en San Pedro para presentar su disco solista, Pequeno grande mundo, en el que sus canciones pasan por la bossa nova, baião, xote, samba, etc.