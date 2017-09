Ulises Fernández, desde la cárcel: "Yo le digo a la familia que siga investigando el caso"

Ulises Fernández, único imputado y detenido por el crimen de Ariel Lido Gomila atendió el sábado a La Opinión desde su celda de la alcaidía de la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás, donde permanece alojado desde que lo atraparon en Garín, localidad donde estaba escondido luego de que, más de un año antes, la Justicia lo declarara prófugo por el caso.

El acusado habló con intención de hacer un repaso por su situación, sostener públicamente su inocencia y enviarle un mensaje a los familiares del productor que murió tras recibir un disparo de delincuentes que habían entrado a robar a su casa en el campo: “Yo le digo a la familia que siga investigando el caso, que no se queden con que fui yo, porque yo no tengo nada que ver”, sostuvo.

Consultado acerca de si quería decirles algo a los familiares de Ariel Gomila, que desde el día del crimen trabajaron junto a la Justicia y reclamaron públicamente por avances en la investigación, Ulises Fernández no dudó: “No les pido disculpas, porque yo no lo asesiné”, dijo.

Su discurso apunta al Fiscal Marcelo Manso, que instruye la causa: “Yo creo que el fiscal tiene algo personal contra mí o contra Silvina (Sampol)”, acusó Fernández, cuyas palabras para los Gomila fueron que insistan con la investigación y la búsqueda del asesino.

“Les están vendiendo ‘sanata’, porque yo pasé un año y medio prófugo y llevo siete meses detenido acá, son más de dos años; y, en la causa, el único que se está comiendo el garrón soy yo. ¿Dónde están los otros culpables, cómo no se sigue investigando el caso?”, se preguntó el reo.

“A la familia yo no le tengo que pedir perdón, porque yo no lo maté”, reiteró. Aunque su abogado, Juan Luciano, dijo en junio pasado, en diálogo con Sin Galera, que su cliente “estaría en condiciones” de aportar elementos que “darían con la identidad real del homicida”, y que podría reconocer al asesino “por referencias”, Fernández aseguró: “Yo no sé quién lo mató. Yo no sé quién fue”.