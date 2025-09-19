La Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) recibe este sábado a las 19.00 al reconocido humorista gráfico Tute, hijo del recordado Caloi y de la artista plástica María Verónica Ramírez, quien presentará su nueva novela gráfica, Ensayo para mi muerte.

Reconocido como uno de los historietistas más importantes de habla hispana, Tute lleva más de 20 libros publicados y su obra fue editada en Francia, México, Colombia, Brasil y España, entre otros países.

Responsable de una de las páginas humorísticas del diario La Nación desde hace más de 15 años, Tute tiene vínculo directo con San Pedro puesto que su pareja, Pilar Vellón, es oriunda de la ciudad.

Tute llega a San Pedro este sábado 20 de septiembre.

Ensayo para mi muerte es su nueva novela gráfica, publicada en edición independiente a pesar de que su nombre es un faro editorial, puesto que es un autor galardonado cuya obra siempre llama la atención del público.

En el libro, Tute aborda la muerte desde el humor, pero en toda su complejidad. Un hombre muere en la calle y todos los que pasan intentan comprender qué significa estar vivo.

Tute, que además de humorista gráfico es poeta, se mete con un tema tan universal como históricamente misterioso para la humanidad: su condición de seres vivos que a poco de andar saben, aunque lo omitan a diario, que van a morir.

"La muerte no es de los muertos, es de los vivos", dijo en una entrevista para reflexionar sobre lo que quiso plasmar en la obra, atravesada por la idea de que “no hay muerte más propia que la ajena”, como él mismo escribió en un poema de adolescente.

