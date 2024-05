María José escribió: “Quiero hacer mención de una experiencia de vida en San Pedro. Llegamos con mi marido a pasar 5 días de descanso como únicas vacaciones anuales, con la ilusión de descansar y reponer fuerzas. Hermoso San Pedro. El malestar intestinal de mi marido hizo que termináramos en la guardia del Hospital Municipal de San Pedro donde empezó la odisea que duró 10 días de internación luego de haber sido intervenido quirúrgicamente el mismo domingo que llegó a la guardia. Hasta acá podría decirse que fue una experiencia fea. Sin embargo (y por eso escribo esta carta) sentimos que San Pedro nos abrazó. La calidez de la gente fue indescriptible, el profesionalismo del personal del hospital fue increíble y la buena predisposición de todos para que estuviéramos lo mejor posible, me empujaron a escribir estas líneas

Llegamos asustados por el dolor. Un médico joven de nombre Pedro no perdió el tiempo y le hizo hacer la radiografía que hizo que el Dr. Salgado viniera ´un domingo´ a operarlo de urgencia. El personal que estaba en la guardia (Ayelén, Yanina, Gabina, Diego, entre otros) lograron contenernos, mimarnos, cuidarnos y darnos la confianza necesaria para atravesar ese momento. Un camillero cuyo nombre no recuerdo, venía a ver si necesitábamos algo. Era un lugar mágico lleno de ángeles que nos rodeaban.

Después de la operación, fue a sala. Otro batallón como Marina, Noelia, Carina, Vicente, Rosalía, Eric, y tantos otros que junto al personal de limpieza, cocina y laboratorio sacaron adelante a mi marido y a todo el que andaba por ahí, con un trato cariñoso y profesional. No puedo dejar de mencionar que varios me dieron su teléfono, preguntan aún hoy cómo estamos. Todo San Pedro fue inolvidable ¡Felicitaciones! No habrán sido las vacaciones deseadas, pero fueron inolvidables por la gente que conocimos. María José Howard de Longstaff”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp