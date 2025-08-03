Turistas acampando en el Paseo Público
Un vecinos nos remitió un video donde se aprecia a un grupo de turistas, quienes se encuentran ubicando una carpa debajo de un arbusto y fuera los límites permitidos, como así también el automóvil. “Este es el turismo que viene a San Pedro…”, expresó con cierta ironía.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión