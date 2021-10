Turismo Pista: en la última curva, “Pescadito” Domínguez ganó por primera vez en la clase 1

Federico Domínguez estacionó su auto en el podio, se bajó, apretó los puños, saludó a Matías Álvarez y Villabrille quienes lo secundaron, y se abrazó con su padre y todo su equipo tras ganar este sábado la séptima final del campeonato de la clase 1 del Turismo Pista en Concordia, Entre Ríos, que significó su primer podio y triunfo en la categoría.

Publicidad

“No encarrilamos bien al principio de carrera, me tiré por afuera y (Adrián) Oubiña me ganó. Como es esta categoría, friccionada, traté de no meterme en roces y traté de ir para adelante para alcanzarlo a Matías (Álvarez) que había hecho una buena diferencia. Los Pace Car me beneficiaron y lo supe aprovechar. No sé que le pasó a Oubiña al final, una desgracia pero a veces es necesario tener suerte, esta vez me tocó a mí”, comentó “Pescadito” a TyC Sports tras lograr el triunfo.

No sólo celebró la victoria, sino también el cómo. El viernes el piloto de San Pedro hizo el segundo mejor tiempo en la clasificación y largó hoy la definición en la primera fila, pero una mala maniobra lo dejó quinto enseguida y tuvo que pelear desde atrás.

Una de sus virtudes fue no involucrarse en el “chapa a chapa” en ninguna de las trece vueltas. En otras carreras, rozarse con rivales le costó abandonar. Agazapado, aprovechó cada vez que los demás autos perdieron terreno al tocarse, aceleró su Fiat Uno y dio el zarpazo en la última curva.

El cierre de la competencia fue de película. Domínguez marchaba tercero, muy lejos de Álvarez y Adrián Oubiña quienes en la lucha por el primer puesto comenzaron a jugar sucio. Un Pace Car amontonó a todos los vehículos previo al último giro en el autódromo entrerriano y en las últimas dos curvas el candidato a concejal por el Frente de Todos no soltó el pie del acelerador y madrugó a los dos líderes que peleaban por ganar la carrera y se olvidaron de él. Incluso, Oubiña terminó afuera del podio.

Con la victoria, el sampedrino, que estaba 14° en el torneo previo a esta carrera, avanzó varias posiciones y tiene posibilidades de seguir subiendo porque el domingo será la octava final de la temporada en el mismo autódromo.

Desde que incursiona en política, a Federico Domínguez le fue bien en la clase 1 del Turismo Pista. En la sexta jornada, previa a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), terminó sexto y había sido su mejor resultado en la temporada.