Turismo en pandemia: a la espera de novedades de Provincia, el Gobierno reunió a prestadores

A casi ocho meses desde que se instauró el aislamiento social preventivo y obligatorio, una de las actividades más afectadas es la turística, que en San Pedro representa un porcentaje elevado de los ingresos que motorizan la economía local.

El jueves, durante la reunión que el gobernador Axel Kicillof mantuvo con intendentes y funcionarios de los municipios, de la que participó el secretario de Salud, Guillermo Sancho, el futuro del turismo en la provincia fue uno de los temas relevantes sobre los que hubo intercambio.

Sancho explicó que de lo expuesto por el gobernador se desprende que la posibilidad es que "se pueda tener una temporada turística adaptada a la pandemia". Aunque "no hay una fecha de inicio de la temporada tampoco en cuanto a la duración", en San Pedro ya comenzaron las reuniones.

Si bien Provincia tiene entre las prioridades a los operadores turísticos de la costa y la zona de sierras, el intendente Salazar le planteó a Kicillof, en el último encuentro virtual que mantuvieron, que se tenga en cuenta a San Pedro en los programas de fortalecimiento de la actividad.

Por eso este martes, Salazar y la directora de Turismo recibieron a un grupo de prestadores turísticos para dialogar sobre el futuro, teniendo en cuenta las demandas de los titulares de establecimientos turísticos y la demanda que están recibiendo.

En el transcurso de estos siete meses hubo diálogo por WhatsApp para evacuar dudas, hacer consultas sobre protocolos, aperturas, el catálogo provincial, el fondo de auxilio, las líneas de préstamos que se fueron lanzando desde Nación y Provincia, pero ahora el encuentro presencial tiene un objetivo: formalizar protocolos.

Muchos emprendedores plantean que es insostenible mantener cerrados los complejos y pagarles a los empleados. En algunos casos, el establecimiento turístico es el único sostén familiar.

La perspectiva es que en el verano haya mucho turismo. Las consultas crecen a diario y hay una demanda que se va a hacer sentir.

En la reunión quedó expresada la posibilidad de cada establecimiento presente un protocolo de acuerdo a sus propias condiciones, las superficies, etc. Cada uno, de los habilitados, claro, elevará su protocolo para que sea evaluado y estar listos para cuando haya apertura de la actividad.

Por lo pronto, los prestadores habilitados pueden recibir trabajadores esenciales que vienen a pasar la noche, que en general favorece a los hoteles. En el encuentro plantearon que se analice la posibilidad de que los protocolos "se ensayen" de alguna manera con "turismo interno", porque hay mucha gente que trabaja desde su casa o que está en un departamento y podría alquilar una cabaña en el campo.

Es probable que se pida a cada complejo que dentro de la tarifa incluya el seguro de COVID, del Banco Nación, que es para garantizar que la gente de San Pedro se quede tranquilo de que un turista eventualmente con alguna situación no tenga que utilizar el sistema sanitario local sino que pueda ser trasladado a su lugar de origen.

Los protocolos que cada uno elevará son para trabajar en la apertura responsable, con los pasajeros y el personal, para ver la perspectiva de reapertura de la actividad. El intendente entiende que el turismo es una actividad muy importante, que mucha gente depende directa o indirectamente de la actividad y se comprometió a hacer los planteos pertinentes a las autoridades.

Los que están habilitados están preocupados porque podrían cumplir con todos los protocolos pero no pueden trabajar y observan cómo muchos que no están habilitados trabajan. Se ve que llega gente, desde Carlos Tevez para abajo, y al que no tiene habilitado no le importa mucho que los clausure si no tienen habilitación. Incluso hasta circulan planos que indican cómo entrar a San Pedro sin pasar por los controles.

"Lo que se piensa fundamentalmente en este etapa es dialogar con los operadores turísticos de la costa y de las sierras, eventualmente poner un plan de fortalecimiento para el turismo en esas zonas, fortalecer el sistema sanitario", dijo Sancho sobre la reunión del jueves.

"Trabajar en protocolos de aislamiento, de períodos mínimos de permanencia en la localidad, hacerlo progresivo y habilitar el tránsito de los propietarios no residentes y posteriormente del turismo en general, y a partir de lo que suceda en estos municipios también hablar con otos que tienen actividades turísticas más acotadas", agregó el secretario de Salud.