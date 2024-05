El concejal de Juntos por el Cambio remitió un texto con pedido de derecho a réplica que responde a la nota en la que este medio relató lo sucedido el lunes cuando se canceló una reunión de comisión a raíz de la discusión que se desató porque “mandaban a la gente a que le pague la luz el concejal de Milei”.

"Estimados periodistas de Sin Galera y La Opinión Semanario:

Quiero DESMIENTIR CATEGORICAMENTE la nota publicada mencionando mi nombre en un supuesto hecho de violencia en el HCD, ya que debido a lo afirmado por el periodista, surge la convalidacion de lo falsamente acusado por las concejales,

• NO hubo ninguna ¨Trifulca¨, solo una primera discusión, que ni llego a ser acalorada, y en la que los únicos gritos fueron propinados por la concejal del Movimiento Evita Rita Leguisamon, acusándome de Misógino y Violento en el pasillo del HCD, por suerte ante testigos y cámaras de seguridad, acusaciones vertidas solo por ¨ser del partido de Mieli¨ según sus propias expresiones, y por ponerle el límite de NO MANOSEAR LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS.

• NUNCA hubo 3 vecinas, solo una chica (por ahora me reservo el nombre), que está dispuesta a declarar si es necesario, mujer que fue muy mal tratada por Rita Leguizamón y el bloque de Unión por La Patria. De hecho, estoy en contacto con ella dándole una mano en la reinserción laboral y solución de su deuda de luz por sus propios medios.

• NO hubo ninguna discusión subida de tono con la concejal Cuscuela, solo intercambio de opiniones en la sala de comisiones, sin un solo grito, en donde le repetí que para mi es una MUY MALA LEGISLADORA, con un muy mal desempeño como abogada y presidente de la Comisión de Peticiones.

• En la misma comisión, minutos después del mal momento que le hicieron pasar a la chica que venia rebotando de puerta en puerta desde la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad, a las 10.20 hs, viendo que los concejales de unión por la Patria seguían hablando banalidades como están acostumbrados, en lugar de comenzar a trabajar en los expedientes, les solicite comencemos y les aclaré que YO NO ESTABA DISPUESTO A PERMITIRLES ESAS FALTA DE RESPETO A LOS VECINOS QUE IBAN AL HCD EN BUSQUEDA DE SOLUCIONES, QUE SI CONSIDERABAN QUE ALGUN VECINO QUE LES GOLPEABA LA PUERTA A ELLOS TENIA QUE VENIR A MI BLOQUE, TUVIESEN LA EDUCACION DE ACOMPAÑARLO Y PRESENTARLO. Ante esto la concejal Rita Leguizamón, comenzó a gritarme Misógino como Milei, violento, y que nunca mas la vaya a buscar a su bloque, a lo que le respondí que VANALIZABA LA PALABRA VIOLENCIA, Y QUE SE VICTIMIZABA COMO TODOS LOS CHORROS DEL MOVIMIENTO EVITA Y AFINES.

• Ese fue el máximo de tensión que se vivo en la sala, que fue abandonada por Leguizamón, quedando sin quorum la comisión.

Realmente es GRAVE lo que se expresa en la nota, y es GRAVE que se banalicen los hechos de violencia y se utilice livianamente la palabra MISOGINO. Porque cuando ocurren hechos de esas características, quedan minimizados por estos falsos relatos basados sobre discusiones, y que están lejos del verdadero flagelo de la violencia o las agresiones.

De ese tema, de la violencia y de agresiones injustificadas, podría hablar como víctima, pero nunca lo hice ni lo hare, porque considero que se dirimen ante la justicia de manera seria y profesional.

SI REALMENTE CONSIDERAN QUE HUBO VIOLENCIA DE MI PARTE ESTAN OBLIGADAS A IR ANTE LA JUSTICIA, DE LO CONTRARIO SOLICITARE UN DESAGRAVIO DE PARTE DE LAS CONCEJALES EN CUESTION".

N. de la R.: La Opinión consultó a tres fuentes inlcuidos los implicados e incluso solicitó el borrador de un texto de repudio que ya circulaba entre los ediles. La reunión se canceló. Tal como dice la nota, no hubo denuncia en sede policial y las tres personas que esperaban en las puertas del Concejo Deliberante fueron divisadas por la periodista Lilí Berardi en las puertas del Concejo. Si bien desconocemos el propósito de la visita, es coincidente con que debían esperar en las puertas exteriores de las oficinas.