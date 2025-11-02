Obligado a conseguir sus primeros puntos en el Torneo Regional Federal Amateur, Independencia Fútbol Club viaja a Pérez Millán.

El domingo desde las 19:00 horas enfrentará a un viejo conocido, General San Martín.

El presente de ambos en el certamen es totalmente diferente ya que los de Pérez Millán ganaron en su debut ante Paraná de San Nicolás y luego igualaron con Mitre en San Pedro.

Mientras tanto “La I” llega con las sensaciones cruzadas porque mientras acaba de clasificarse finalista del Torneo Clausura de la Liga Deportiva Sampedrina perdió sus dos partidos en el Torneo Regional, primero ante Mitre y luego ante Paraná de San Nicolás.

El encuentro corresponde a la Zona 6 de la Región Pampeana Norte y el árbitro será Gerardo Banuera, asistido por Rafael Roselli y Erico Eneas Hachen, todos del colegio de Pergamino.



