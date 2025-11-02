Por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Pampeana Norte correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur el Club Atlético Mitre será local ante Paraná de San Nicolás.

Los sampedrinos llegan bien en base al triunfo logrado en el debut ante Independencia y el empate de la semana anterior ante General San Martín. En cambio su rival cayó ante los de Pérez Millán y sumó sus primeros tres puntos ante Independencia. Es decir que ambos llegan con presentes distintos pero con ganas de sumar de a tres.

El partido se jugará en el complejo “Cholo Amorín” desde las 16 horas, mientras que el árbitro será el zarateño Nicolás Pigni, asistido por Marcelo Pisoni y Marco Antonio Velázquez.

