Tres accidentes de tránsito se registraron este sábado en distintos puntos de la ciudad, que dejaron a varias personas heridas con lesiones leves.

El primero de los hechos ocurrió en la esquina de Mitre y Tucumán. Por motivos que se intentan establecer un automóvil Renault rojo conducido por un hombre de 56 años colisionó con una motocicleta Motomel 150cc.

El rodado era conducido por un adolescente de 15 años en compañía de un niño de 9, quienes fueron trasladados por una ambulancia a la Guardia del Hospital. Ambos se encontraban conscientes y con heridas leves. En este caso intervino la Fiscalía del Joven de San Nicolás.

Dos menores fueron hospitalizados tras un accidente en Mitre y Tucumán.

Horas mas tarde, en Sarmiento y Libertad, una mujer de 33 años al mando de un Renault blanco colisionó con una motocicleta Motomel 110cc, guiada por una joven de 27 años que iba acompañada por una mujer de 52.

Producto del impacto, ambas ocupantes del rodado menor fueron asistidas por el Servico de Emergencias Same 107 y trasladadas al nosocomio local. Presentaban lesiones leves y estaban conscientes. La causa quedó a cargo de la Fiscalía local.

El tercer accidente se registró por la tarde-noche en Basavilbaso y Sargento Cabral. Al llegar al lugar, personal policial constató una colisión entre una camioneta Chevrolet bordó conducida por un hombre de 66 años y una motocicleta que ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo del móvil.

El accidente ocurrido en Basalvibaso y Sargento Cabral.

Según testigos, en la moto viajaban un hombre y una mujer, ambos adultos, junto a un menor. Los tres fueron trasladados al Hospital local con lesiones leves. También en este caso interviene la fiscalía correspondiente.

