Un delincuente robó herramientas de una obra en construcción tras ingresar a la planta alta de la vivienda trepando por los bolsones de arena que estaban en la vereda.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de vecinos de Gomendio al 700, donde ocurrió el episodio. Allí se ve el momento en el que el delincuente trepa y cuando se va con las cosas robadas.

La obra en construcción es en la planta alta de la casa del reconocido gestor cultural Juan Manuel Gomila, nieto de Ariel Lido Gomila, asesinado hace casi ocho años en su casa del paraje El Espinillo, homicidio por el que cumple condena Ulises Fernández.

"Muchos habrán visto mi ilusión por dar inicio a la segunda etapa de mi obra en San Pedro, pequeña pero hecha con mucho esfuerzo. No pasaron 24 horas que un 'hombre araña' la trepó, arrancó cables, llevó herramientas de trabajo y radio de los obreros y bajó para caminar con dirección a la exterminal", contó Gomila en redes sociales.

"¿Hasta cuándo? Para mí, hasta hoy. Me va a gustar mucho cantar las 40, porque lo de Ariel Gomila no pasa dos veces", se quejó. Consultado al respecto, dijo a La Opinión: "Hartazgo pasó. La gota que sobra en el vaso. Para que tenga ganas de decir muchas cosas sobre lo lastimoso del estada actual de nuestra ciudad".

"Ayer descargamos materiales y comenzaron los albañiles, y en la madrugada de hoy subieron y se llevaron maquinaria, bajaron cuerpito gentil en dirección a la terminal, que es una boca de lobo", dijo en diálogo con este medio.

"Justo sucede que ayer hablábamos de lo desastroso que está San Pedro, que me afanen una maquinaria no es nada en comparación a todo lo que estamos transitando, que es lastimoso", reclamo y recordó: "Estamos a cinco días de que se cumplan ocho años de la muerte de mi abuelo. Triste, impotencia por todo, nada ha mejorado, no entiendo qué le está pasando a San Pedro".

El delincuente se llevó al menos un alargue de 30 metros, una cinta métrica, masa, cortafierro, punta, un nivel, discos de amoladora, entre otros elementos que enumeraron los albañiles que trabajan en la obra.