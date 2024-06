“Saltó a las 20.30 la reja”, dijo la mujer que se comunicó con La Opinión & Sin Galera para relatar la situación que vivió. Radicó la denuncia y aportó datos para tratar de recuperar el rodado del que es dueño su hijo de 14 años.

“Lo más shockeante de toda esta situación es la hora, nosotros adentro, con los postigos abiertos, o sea, se veía que había gente adentro y lo más lamentable de toda esta situación es que el nene mío de 14 años quedó shockeado, con miedo”, refirió la mujer que más tarde comenzó a ser contactada por teléfono y redes.

El hecho ocurrió a media cuadra del Club Paraná y porque hubo quienes divisaron a un joven merodeando por la zona.

“Lo que más miedo da es que no tienen ningún problema. Y cuando mi marido salió a correrlo, yo me hacía cruces de que no le saque un arma y le meta un tiro. No, no, ya no tiene límites esto”, dijo la vecina que espera que alguien la ayude a recuperar el rodado.