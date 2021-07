Tratativas entre la Liga Sampedrina y Libanba para crear un Departamento de Básquet y organizar campeonatos

La Liga de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (Libanba) cuyo referente es Guillermo Bertoni tiene intenciones de desembarcar con su proyecto en la Liga Sampedrina (LDS) y se reunió con el tesorero, Carlos Jaime, para manifestar la intención de la agrupación a la que representa y solicitar condiciones.

El objetivo, según lo tratado en el encuentro, es similar al de disciplinas como atletismo, pesca y fisicoculturismo: crear un Departamento de Básquet a través del cual organizar campeonatos oficiales en el que sólo pueden participar clubes afiliados a la LDS o, en su defecto, invitados.

“Hubo una primera charla. Les expliqué a los clubes que hubo una reunión con (Guillermo) Bertoni para armar un Departamento de Básquet y lo que se le pidió primero es la autorización de los clubes afiliados para ser parte de ese departamento. Los clubes tienen que autorizar que sus equipos van a ser parte de esos torneos”, dijo a La Opinión Jaime quien el lunes, en la reunión ordinaria de delegados de fútbol en el salón Pedro Barri, informó las entidades afiliadas sobre ese encuentro.

A su vez, la LDS informó en su Boletín Oficial de la realización del mitin y las intenciones de Bertoni: “Solicitó reunión con Mesa Directiva y en representación de un grupo de gente vinculada al básquet, solicita que la actividad se pueda desarrollar bajo la representación de la Liga Deportiva Sampedrina y a través de la liga poder afiliar a la Federación de Provincia”. En el cierre del comunicado, precisó: “Desde Mesa Directiva abre las puertas para que la actividad se pueda desarrollar bajo esta órbita. Se llevará a cabo nueva reunión para delinear el trabajo a realizar en conjunto y la creación de un Departamento de Básquet.

“Él quiere llevar su federación a la LDS. Mientras no perjudique a la liga y los clubes autoricen, bienvenido sea. Los clubes que no están afiliados a la liga tendrían que afiliarse para jugar o hacerlo como invitados”, aclaró el dirigente quien sostuvo que fue el primer acercamiento y no se imagina que en el corto plazo inicien torneos a través del Departamento de Básquet por los pasos a cumplimentar.

Bertoni organizó en los últimos años a través de Pescadores, institución en la que es entrenador, certámenes locales para primera masculina y femenina y maxibásquet. A principios de 2020 creó la agrupación Libanba en la que aglomeró a clubes de San Pedro y la región, pero por la pandemia de coronavirus no pudo iniciar los campeonatos para primera masculina y femenina; +35 y U23 que están organizados y aguarda autorización.

En los torneos se inscribieron equipos como Pescadores, Agricultores, Mitre, Independencia y Náutico, entre otros, cuyos clubes están afiliados a la LDS y es suficiente con que reciban el aval interno. Sin embargo, otros como Tiro Federal, Los Andes y Club San Nicolás no pertenecen a la LDS y deben, en caso de fundarse el Departamento de Básquet, afiliarse para poder participar de los campeonatos.

El torneo que tiene organizado Libanba

La temporada contará con un Apertura (será denominado Rodolfo Velázquez) para el que hay inscriptos 30 equipos y comenzará el segundo fin de semana de abril y un Clausura que tendrá lugar cuando finalice el primero.

En la máxima división de varones competirán diez elencos: Mitre A y B; Pescadores, Agricultores, Tiro Federal, Club San Nicolás, Sportivo Baradero, Independencia, Los Andes y Paraná. Se enfrentarán todos contra todos a una rueda y los dos primeros clasificarán a semifinales donde esperarán a otros dos clubes que saldrán del repechaje del 3° al 10°.

En el campeonato para primera femenina jugarán siete planteles: Sacachispas de Villa Constitución, Club San Nicolás, Sportivo Baradero, Independencia, Pescadores y Náutico con dos planteles, A y B.

También habrá competencia para menores de 23 años con la incursión de Sportivo, San Martín de San Nicolás, el Albirrojo y el Azulgrana. Tras cruzarse entre ellos, los conjuntos quedarán numerados del 1° al 4° y se cruzarán en semifinales.

Por último, el torneo para mayores de 35 años contará con nueve equipos que se medirán entre sí en una primera ronda y los ocho mejores avanzarán a cuartos de final siendo eliminado sólo el último en la primera fase. Se anotaron Agricultores, Paraná, Los Andes, Mitre, Sportivo Baradero, Pescadores, Tiro Federal, Atlético Baradero y el Centro de Educación Física N° 14.