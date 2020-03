Trasladaron al Hospital a una joven motociclista que chocó contra un auto en Mitre e Yrigoyen

Este lunes, pasadas las 19.00, un accidente de tránsito requirió la presencia de Policía y una ambulancia del servicio de emergencias en la intersección de Mitre e Hipólito Yrigoyen.

Una joven que conducía una motocicleta Gillera 110 C. C. por calle Yrigoyen colisionó contra la puerta derecha de un Ford Escort gris que circulaba por Mitre en sentido hacia el río.

"Yo iba pasando, ella tenía distancia para frenar y no frenó. Pensé que iba a frenar, pero no y me tocó el auto. Salimos dos segundos al banco a cobrar y meternos en la casa. Un susto tengo", refirió el joven que iba a bordo del auto en diálogo con La Opinión.

La joven quedó tendida en la calle, conciente, pero con un fuerte dolor de piernas que obligó al personal del SAME a inmovilizarla para trasladarla al Hospital y practicarle los estudios correspondientes. Llevaba una caja de cartón atada a la moto, donde trasportaba empanadas y una botella de alcohol en gel.