El joven de 25 años que chocó en moto contra un vagón de un tren de carga en el paso a nivel de calle Güemes en Río Tala fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Rosario.

La derivación fue autorizada por su obra social y este lunes por la madrugada los médicos le dieron el parte a su familia, que pudo verlo en la terapia intensiva del nosocomio donde permanece internado.

Identificado como Agustín Moreno, es considerado un paciente de riesgo y su cuadro, de gravedad. Sufrió fractura expuesta en la pierna derecha y un severo golpe que afectó un riñón.

Este lunes por la mañana era sometido a una nueva intervención quirúrgica ante el riesgo de que la pierna, quebrada en tres partes, pudiera ser afectada por una infección.

En Rosario, los médicos le informaron a la familia que "es un paciente grave" y aguardan su evolución.

Internado en terapia intensiva, está consciente y pudo dialogar con sus familiares en el nosocomio rosarino donde la ambulancia de su obra social lo trasladó tras la solicitud de derivación.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo en Río Tala. Agustín Moreno, que reside en Bajo Tala, iba en moto e intentó cruzar el paso a nivel de calle Güemes cuando terminaba de pasar una formación de carga.

En la oscuridad, no advirtió que no habían pasado todos los vagones e impactó contra uno de ellos, que iba sin carga. Una ambulancia del Same 107 lo trasladó al Hospital de San Pedro, donde estuvo internado hasta su derivación a Rosario.