Tras un reclamo del Colegio de Arquitectos, Agustín Vaca se reunió con concejales y habló de su vínculo con las obras privadas

La delegación local del Colegio de Arquitectos bonaerense había elevado al Ejecutivo y al Concejo Deliberante una nota para consultar respecto de los planos de un emprendimiento inmobiliario que está a la venta como proyecto de edificio de departamentos y que, en su confección original, tenía una "invasión de la línea de edificación municipal en la ochava".

A raíz de la nota, la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante citó a una reunión virtual al directo de Obras, Planeamiento y Catastro, Agustín Vaca, con quien los concejales dialogaron sobre ese y otros temas relacionados con los emprendimientos inmobiliarios en marcha en la ciudad, lo que derivó, también, en una consulta sobre sus vínculos con una de las principales empresas de la construcción privada en San Pedro.

Durante el encuentro, Vaca explicó que en efecto, como advirtió el arquitecto Santiago Barceloó —que a su vez también fue director de Planeamiento en otras gestiones—, el plano original de un edificio pronto a construirse en la esquina de Yrigoyen y Almafuerte estaba mal confeccionado pero que la situación ya fue corregida.

"Convocamos al director de Planeamiento a requerimiento de la oposición y dio las explicaciones por un error que se habría cometido en el visado de un plano pero que, según explicó, ya está subsanado", explicó a La Opinión el presidente de la comisión, el oficialista Martín Pando.

De la misma manera, el concejal opsitor Juan Cruz González, del Frente de Todos, señaló que Vaca informó "que había habido un error involuntario y que ya había sido corregido" en el plano, de manera tal que el planteo del Colegio de Arquitectos estaba salvado.

El plano corregido, que respeta la ochava.

La reunión derivó en un intercambio entre los concejales y el funcionario respecto de las situaciones que se vieron en San Pedro con loteos que luego no se pueden escriturar, obras que se desarrollan sin las autorizaciones correspondientes y cuestiones similares que, en las últimas décadas, aparecieron al calor de la necesidad de reformular la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000.

En ese marco, Vaca informó que el área cuenta con cinco empleados para las inspecciones de obras y que eso genera dificultades para cumplir con todo lo que abarcan las tareas de control, al tiempo que destacó que no hay "loteos conflictivos" cuyos expedientes se hayan generado durante la gestión Salazar.

El hecho de que el ingeniero civil Agustín Vaca esté relacionado con una importante empresa constructora local no pasó desapercibido en la reunión y fue la concejala Florencia Sánchez la que hizo algunas preguntas "incómodas" al respecto.

"Incómodas, no", dijo su par Juan Cruz González, y explicó: "Se le preguntaron cosas que tienen que ver con lo que se escucha en la calle y que uno debe preguntar en ese ámbito, el de la comisión, que es donde corresponde".

Sánchez preguntó acerca de la relación de Vaca con la empresa ABAV SRL, de la que es fundador pero, según dijo en la reunión, no tiene parte en la actualidad porque cedió sus acciones. "Dijo que transfirió las acciones pero que está analizando recuperarlas", explicó González.

El funcionario aseguró a la comisión de Planeamiento que la empresa en cuestión no participa de licitaciones públicas y que sólo se dedica a las obras privadas. De todas maneras, llamó la atención a los ediles, y no sólo a los de la oposición, que no haya bloqueado su matrícula profesional.

El edil kirchnerista adelantó que podría haber consultas al Tribunal de Cuentas al respecto, puesto que "si bien él dice que no se presentó a licitaciones públicas, tiene intereses en el ámbito privado", ya que es el área que conduce la que, después de todo, autoriza las obras privadas conforme al cumplimiento de la legislación vigente.