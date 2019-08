Tras un asalto en San Pedro, allanaron una casa en el Conurbano y secuestraron dinero

La investigación de un robo a mano armada ocurrido el martes en una distribuidora de la ciudad resultó en una requisa el jueves a la madrugada en una finca de José C. Paz donde se notificó a un hombre de 30 años por el hecho, se le secuestraron 30 mil pesos en efectivo y teléfonos celulares pero no quedó detenido porque el auto que los delincuentes utilizaron para llegar a la ciudad y huir no se encontraba.