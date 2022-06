Tras su destitución, Novaro aseguró que hará denuncias por irregularidades en el Consejo Escolar

Luego de que por unanimidad, los integrantes del Consejo Escolar votaran la destitución de Cristian Novaro tras la denuncia penal que investiga presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, el exconsejero detalló ante La Opinión cómo procederá en los próximos día.

Además de mostrarse sorprendido por la decisión, apuntó: “Yo voy a hacer denuncias correspondientes ante las irregularidades que he encontrado, que por cuestiones de tiempo no he podido”. En ese sentido, detalló que, incluso, podrían involucrar a “los consejeros que ya no están”.

En la audiencia celebrada el viernes, los cinco miembros del Consejo Escolar consideraron que Novaro es responsable de una serie de puntos que dejaron asentado en el acta y decidieron sancionarlo de la forma más grave, con la expulsión.

“Hay muchas cosas que no se hablaron en la sesión, no consta en el acta, hay varios puntos que determinan para justificarse, pero no pude explayarme sobre eso porque ni figuraba. Yo jamás toqué nada que sea mío. Esto es histórico, y mirá que han pasado cosas…, tenés que molestar mucho para que se logre esto”, consideró Novaro.

En tanto, el ahora exconsejero tildó la decisión de sus compañeros de “pretenciosa y malintencionada”, y aseguró que apelará: “Lo voy a apelar ante las autoridades competentes para que, de forma objetiva, se haga justicia. Demostrar que acá hay intencionalidades claras políticas muy fuertes. ¡No hay ningún hecho grave! ¿Cuál fue el beneficio que tuvo este consejero? Fue el Estado el que siempre ganó. Pero bueno, no hay problema, esto seguirá”.