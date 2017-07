Tras renunciar, Domingo Bronce se reunió con Silvio Corti

Domingo Bronce renunció hoy como colaborador de la gestión de Cecilio Salazar y, tras no hacerlo por escrito porque no es un funcionario, según señaló, el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, lo recibió hoy a las 19.00 en su despacho de la Municipalidad para dialogar sobre la situación.

Previamente, el exdirector de Red Vial dialogó en exclusiva con La Opinión y aseguró: "Yo ya tomé la decisión de renunciar para poder pasar a descansar un poco pero eso no quita que voy a seguir colaborando con el intendente, porque se merece que se le dé una mano; máxime yo, que somos de la misma extracción social y sabemos interpretar la necesidad de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, Bronce admitió que, si se lo permiten, va a continuar ayudando pero lo que no quiere es "seguir trabajando".

Su reaparición se produjo a principios de año tras un temporal de viento y lluvia en el que colaboró para restablecer servicios y drenar el anegamiento en la zona de Villa Jardín. Desde ese día el Jefe Comunal le pidió que se acerque y vuelque sus conocimientos a los nuevos integrantes del área.

Por último, el también extitular de inspección y exconcejal dejó en claro que "no sabe" si hay una posibilidad de "volver atrás" tras el diálogo con Corti. "No es por problemas económicos porque en su momento se decía que yo me iba porque no me pagaban. Yo vine a trabajar ad honorem", cerró.