Tras renunciar al Gobierno, Hernán Contreras dijo que tampoco seguirá como empleado municipal

Este sábado en Sin Galera, el intendente interino Ramón Salazar reveló que el exsecretario de Coordinación, Hernán Contreras, no seguirá en el Estado local como empleado municipal puesto que al informarle que renunciaba como funcionario político también manifestó su intención de no continuar como personal de planta.

Contreras era director de Modernización y, mientras era funcionario, fue designado como trabajador municipal, una situación que tenía pocos precedentes en la historia del Estado local, puesto que generalmente quienes ingresan al gabinete saben que su puesto es político y que tiene vencimiento de acuerdo al desarrollo de su gestión.

El 9 de mayo pasado, Hernán Contreras presentó su renuncia como secretario de Coordinación, cargo al que llegó cuando Cecilio Salazar pidió licencia y Ramón asumió la intendencia de manera interina, por lo que dejó vacante la coordinación del gabinete.

“No obstante considerar injustos y falaces los trascendidos, siento que ni mi familia ni yo tenemos que soportar estas situaciones y prefiero alejarme de la función pública, por lo que le pido que acepte mi dimisión”, decía el texto de su renuncia.

Ramón Salazar dijo este sábado en Sin Galera que también dejaría de ser trabajador municipal. “Él lo que me dijo fue que no quería seguir en el Municipio, como funcionario de ninguna manera y como empleado tampoco”, señaló.

Aun así, “hasta ahora no envió la renuncia”, agregó Salazar y detalló: “Pero lo que me había dicho es que no iba a seguir, que por cuestiones personales prefiere alejarse de la función pública y tampoco seguir trabajando en el Municipio”.