Tras otras publicaciones que convocan a saqueos, dispusieron control preventivo en supermercados

Las presuntas convocatorias a saqueos en supermercados no cesaron y las autoridades dispusieron medidas preventivas ante la posibilidad de que alguna de ellas se haga realidad. La Secretaría de Seguridad y la Comisaría diagramaron un operativo de control que incluye recorridas por los comercios en cuestión y la presencia urgente ante cualquier eventualidad.

El director de Coordinación de Policías, José Luis Salas, informó a La Opinión que en las recorridas que hicieron durante este jueves por la mañana estaba “todo tranquilo, todo normal”. El secretario de Seguridad, Dante Paolini, informó que cada publicación que se detecte a través de redes sociales como Facebook e Instagram o vía mensajería instantánea como WhatsApp será judicializada.

La comisaria Valeria Sosa dispuso un operativo preventivo que incluye un diagrama por orden de servicio para el recorrido preventivo y la presencia urgente ante cualquier eventualidad que pueda surgir en los comercios.

En Instagram apareció una cuenta que se llama “sanpedro_squeos” y que tiene un perfil “privado”. En su descripción dice: “Los que quieran estar, manden msj” y agrega: “Supermercado Mío, Sarmiento e Irlanda, 3 de Septiembre”.

En Facebook apareció otro usuario que publicó una convocatoria. “Mañana viernes 25 de agosto después de las 5 de la tarde va a ver un saqueo en San Pedro en el supermercado mayorista 18”, dice en el posteo, acompañado por una foto de ese comercio.

En los comentarios hubo quienes lo tomaron en broma y hasta le dijeron que mejor “saquee una jabonera y se bañe”, entre otros chistes del tipo “agarrá la pala” o “nunca pensar en trabajar”. Otros le recordaron: “¿Sabías que podés ir preso por esto?” y “ya están advertidos los que publiquen esas cosas, la fiscal Viviani ya está ocupándose de a uno”.

“Ya ni memes se pueden hacer”, posteó más tarde el mismo joven, a raíz de la polémica que generó su posteo. En los comentarios, otro muchacho al que etiquetó también aclaró la situación.

“Dejen de hacerse la cabeza, que no vamos a ir a robar nada. Está jodiendo el pibe este, se quería hacer famoso, nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión”, dijo y agregó: “Es todo mentira. Lo que no es mentira es que no nos podemos dar el gusto de un pan con chicharrón a la mañana porque se nos va la mitad del sueldo”.

“Estamos re jugados, recién me llamaron de la Fiscalía. Pero bueno, los ortibas no mandan en cana a los que realmente tienen que mandar y a mí, por hacer un meme, un re bondi”, se quejó el joven en sus redes sociales.