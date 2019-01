Tras once años, no se realizará la Ultramaratón en el Paseo Público

San Pedro no tendrá en 2019 su tradicional Ultramaratón Internacional, confirmó a La Opinión su impulsor y director durante los once años en que se realizó, Mario Prado.

La duodécima edición de la prestigiosa competencia se programó para el 16 y 17 de marzo con sus carreras de 6, 12 y 24 horas pero se suspendió "por un tema del circuito" que se emplazó siempre en el camino pavimentado de 952 metros del Paseo Público. Incluso, iba a disputarse por primera vez la Copa Binacional de Running Teams.

"Resolví suspenderla. La Asociación Argentina de Ultramaratonistas (AAU) pone algunas pautas y no estoy a la altura, después de hacerla once años, para que me ajusten las tuercas ni me tuerzan el brazo. Esto no es una cuestión comercial, yo los números se los muestro a cualquiera para que vean que la mayoría de las veces se empata o se pierde. Prefiero que no se caiga la idea que se organizaba bien y que fue la de mayor concurrencia. Prefieron suspenderla y evitar cualquier dolor de cabeza cuando hay falta de entendimiento", explicó Prado.

Además, detalló cuáles eran las exigencias y manifestó que, entre ellas, "era fundamental" que el circuito "esté en condiciones". "El Paseo Público no lo está para que se corran 24 horas y yo no le puedo pedir a la Municipalidad que lo repavimente, contra eso no puedo y la gente de la asociación tiene razón", admitió y dejó de lado la posibilidad de cambiar el trazado porque ninguna opción era viable y sólo pensó en el Panorámico del Oeste de Pro Ciclismo pero, en caso de que llueva, se dificultaría su acceso.

-Mario Prado durante la Ultramaratón 2018 en el Paseo Público. Foto: La Opinión.

Por último, se lamentó por no poder desarrollarla y analizó, desde su punto de vista, los porqué de las nuevos requisitos impuestos por la AAU: "La realidad es que ante una organización que siempre se hizo bien es injusto tirar todo a la basura arriesgando. Lo dejo pasar. Fueron once años seguidos, no hay carrera en Sudamerica más popular que esta. En Santiago del Estero apareció ahora una en Termas de Río Hondo que se hace en el circuito de automovilismo y tiene apoyo de la gobernación. Debe haber habido alguna plata porque empezaron a exigir cosas que antes no, como que declaren en alerta para el Hospital, es inviable. Siempre fue el gusto de hacerla y la amistad que haces con la gente, esto va más allá de todo. Es una lástima".

El año pasado la undécima edición de la Ultramaratón Internacional correspondió a la primera fecha del Circuito Argentino y tuvo como ganadores a Cristian Malgioglio, Héctor Bengolea y Aníbal Lavandeira en las 6, 12 y 24 horas respectivamente. Lo curioso fue que por primera vez, la tormenta obligó a detener las dos carreras de mayor extensión.