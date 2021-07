Tras los escraches el Círculo Médico espera por el desagravio inmediato de los gremios y la policía

Lo sucedido el viernes con la protesta de los trabajadores de la clínica privada San Pedro y el escrache a los médicos que componen el directorio de la entidad, provocó la reacción de la institución que concentra a los profesionales de la salud.

El Círculo Médico, quien habitualmente no se manifiesta con respecto a los trabajadores, o se presenta como entidad gremial, en esta oportunidad, buscando una posición neutral, emitió un comunicado en el que plantean lo sucedido, donde uno de los reclamos se hizo en las puertas de esta entidad, y aguardan un desagravio de parte de los sectores gremiales que participaron del escrache y hasta de las autoridades policiales, que para la entidad, deberían haber intercedido para evitar los actos de vandalismo que sucedieron en las casas particulares de los médicos.

Si bien es difícil posicionarse públicamente ante una situación tan delicada como esta no es menor que la entidad que agrupa a los médicos se exprese de tal manera, al menos durante esta gestión, más aun cuando la ciudad llegó a soportar en algún momento de su historia situaciones similares donde distintas entidades fueron bajando sus persianas, en su mayoría por malas administraciones, y no se recuerda una reacción como esta expresando su “solidaridad con los trabajadores no médicos”.

El comunicado señala que “Ante el lamentable hecho del cierre de la Clínica Privada San Pedro y sus consecuencias, de pérdida de fuentes de trabajo y lugar de atención médica de muchos ciudadanos de nuestro partido, desde el Círculo Médico, hemos expresado y reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores no médicos”.

A continuación se presenta como “Una entidad gremial que agrupa y nuclea a los trabajadores médicos, en la negociación con las distintas obras sociales y prepagas, y también en su relación con clínicas y sanatorios”.

“Como representantes de los trabajadores médicos en este contexto, repudiamos la agresión sufrida en sus domicilios por algunos de los socios de nuestra institución que a su vez son directivos de la Clínica Privada San Pedro y de nuestra entidad”, señala el comunicado y hasta relacionándolo con la actividad que algunos de los médicos involucrados realiza a través de entidades intermedias.

A la vez, el Círculo Médico espera por un “Desagravio inmediato por parte de los representantes gremiales presentes durante las mismas y las autoridades policiales que asistieron pasivamente a los inaceptables hechos vandálicos”.

Agregando que “Sabemos desde ya, que no son representativos del pensamiento y del sentir de la mayoría de los trabajadores de la Clínica San Pedro”.

Mientras tanto remarcan que “Desde el Círculo Médico hemos realizado esfuerzos para que la Clínica San Pedro no llegara a esta situación, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo para encontrar una solución para una institución ha cumplido un rol muy valioso a lo largo de la Pandemia de COVID 19, a nivel local”, afirman más allá de los cuestionamientos que recibió la clínica San Pedro en cuanto al servicio que prestó en esta segunda ola del coronavirus.

El comunicado concluye responsabilizando a “los entes financiadores, obras sociales y prepagas, especialmente PAMI e IOMA”, para que aporten una solución. “Tanto trabajadores como instituciones hemos aportado todo este tiempo a la atención de la pandemia, a nuestro propio costo. En el caso de las instituciones, soportando económicamente prestaciones que tenían un costo mayor del que pagaban. Por ello, consideramos que en este contexto deberían aportar a un rescate financiero de la Clínica San Pedro que permita su continuidad”.