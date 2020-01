Tras la preocupación de vecinos del boulevard, labraron 14 multas en los festejos por el inicio del 2020

El Secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, encabezó el 1 de enero a la madrugada los operativos de control en diferentes puntos la ciudad en el marco de los festejos que se llevaron a cabo para recibir el 2020, entre ellos en la zona del boulevard.

En ese marco, manifestó que en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, punto de concentración de cientos de jóvenes desde hace varios años, se labraron "14 actas de infracción a autos mal estacionados o estacionados con música que superaba el nivel de decibeles permitidos".

En la previa, vecinos de la zona manifestaron públicamente su preocupación por “excesos y descontrol” en festejos anteriores. El inicio de calle Pellegrini se transformó hace varios calendarios atrás en un punto de convocatoria para hacer las veces de “baile de fin de año”, brindar y bailar hasta el amanecer. Lo que empezó hace más de décadas con una familia numerosa sumó adeptos y empezaron los inconvenientes porque cambiaron los ánimos y el tipo de festejos.

La falta de controles y los excesos generaron todo tipo de disputas e incomodidad para las familias que viven en esa estratégica ubicación y que, si bien no se opusieron a que se festeje, buscaron que haya monitoreo y más respeto para una mejor convivencia. Por ello, enviaron una nota a las autoridades municipales y, aunque no tuvieron respuesta alguna, al menos el miércoles a la madrugada los controles provocaron que no se generen conflictos importantes.

Por último, Roleri sostuvo que en la Fiestas de las Fiestas que se realizó en Clove, sobre ruta 191, el "trabajo de los efectivos policiales" estuvo "muy bien" al igual que el de "las personas que colaboraron". "Estamos conformes con la organización", cerró.