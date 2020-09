Tras grave accidente, aguardan evolución de un joven de 21 años para trasladarlo y piden donantes de sangre

Un joven de 21 años identificado como Bruno Salomón permanece internado en terapia intensiva del Hospital, en grave estado, tras protagonizar una accidente en moto este lunes por la noche.

Por circunstancias que se tratan de establecer, según informó a La Opinión su hermana Mayra, el joven chocó en moto contra un árbol en la zona de Fray del Pozo y Cabrera. "Es lo único que sabemos, no sabemos qué fue lo que pasó", dijo.

Además, la familia solicitó colaboración para encontrar la documentación, ya que tras el accidente desapareció la billetera del joven, donde tenía el DNI, necesario para el traslado a un centro de mayor complejidad.

De todas maneras, la gravedad del caso impedía por la noche hacer efectivo ese traslado, puesto que los médicos consderaron necesario aguardar su evolución.

"Nos comunicaron que no lo van a trasladar, porque no se lo puede trasladar", explicó su heramana y agregó: "Es imposible trasladarlo, nos dijeron que hay que esperar si lo pueden estabilizar un poco para después trasladarlo".

La familia solicitó colaboración en la difusión para requerir dadores de sangre de grupo y factor 0 y B negativo. Los donantes deben presentars de 7.00 a 9.30 en el sector de hemoterapia del hospital local.

Deben presentarse con DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer alergias, no haberse realizado tatuajes, piercing o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber tenido contacto sexual con parejas ocasionales en el mismo período ni cirugías, partos, abortos o cesáreas.

No deben estar bajo tratamiento médico ni haber padecido hepatitis o pruebas positivas para HIV, ni hacer uso de drogas como cocaína, mariuhana, éxtasis, etc.